"EĞİRDİR GÖLÜ VE TARIMSAL SULAMA" ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

ISPARTA (Habermetre) - Ispartalılar Vakfı, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi paydaşlığında Eğirdir Gölü'nün bugünkü durumunu görüşmek, küresel iklim değişikliği ve kuraklık konularını tarımsal politikalar bağlamında değerlendirmek amacıyla "Eğirdir Gölü ve Tarımsal Sulama" konulu çalıştay düzenlendi

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen çalıştaya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Aylin Cesur, DSİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

"Eğirdir Gölü ve Tarımsal Sulama" Bilimsel çalıştayının düzenlenmesinde emeği gecen herkese teşekkür ederek, konuşmasına başlayan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kuraklığın bir gerçek olduğunu belirterek, bu çalıştayın ana hedefinin Eğirdir gölünün ömrünün nasıl uzatılabileceği ve gölün suyunun nasıl daha rantabıl kullanılabileceğine yönelik olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu "bu çalıştayın sonucu bizim için bir rehber olacak. Parlamentodaki temsilcilerimiz ile de bu sürecin bir kanuni yükümlülüklere dönüştürülmesi konusunda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

4 oturumda düzenlenen çalıştayda bilim insanları ve sektörün içinde bulunan onlarca kişi "Eğirdir Gölü ve Tarımsal Sulama" konusuyla ilgili tez ve yapılan bilimsel çalışmaları katılımcılar ile paylaştılar.

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