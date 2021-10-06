Eğirdir Gölü'nde kuruyan alanlarda yapılaşma skandalı

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Eğirdir Gölü'nün 150 kilometrelik kıyı kesiminde; kuruyan doğal su aynası içinde tarım alanı, yol, barınak, villa, spor sahaları ve park gibi yapılaşmalarla işgallerin arttığını söyledi.

TTKD bilim danışmanı Kesici, Eğirdir Gölü çevresinde yaptığı incelemelerde, kuruyan alanlardaki yapılaşma ve göl çevresindeki sazlık alanların kesildiğini belirledi. Göl kurudukça kıyılarının sürekli tahrip ve işgal edildiğine dikkat çeken Kesici, sel, yangın, kuraklık gibi felaketlerden ders almak gerektiğini belirterek, "Doğayı korursak doğa da bizi korur. Nelerin yok edildiğinin farkında mısınız? Doğayla savaşa son verilmeli" dedi.

Bu alanların koruma ve kullanımıyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında etkin iletişim ve iş birliği sağlanamadığını belirten Dr. Kesici, "Yerinden yönetimi sağlayacak, aynı zamanda alanın ekolojik, yaşamsal yapısındaki farklılaşmaları sürekli ve düzenli izleyecek ve gereken önlemleri zamanında alabilecek idari mekanizmaların oluşturulması zorunludur" dedi.