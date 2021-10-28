Eğirdir'de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Eğirdir'de de coşkuyla kutlanmaya başladı. Eğirdir Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'nci yıldönümü kutlama programı, bugün saat 13. 00'de Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmaları ile başladı. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız söylenildi. Düzenlenen törene; Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkanı Veli Gök, yüksek rütbeli subaylar, daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.

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