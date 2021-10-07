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Egeli bilim insanlarından "Milli Teknoloji Hamlesi"ni destekleyen proje

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Egeli bilim insanlarından

Egeli akademisyenlerin geliştirdikleri projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmeye devam ediyor.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Ana Bilim Dalı öğretim elemanları Prof. Dr. Enver Tatlıcıoğlu ve Dr. Erman Selim'in "Robot Kollarının Görev Uzayında Denetimi Amacıyla Model Tabanlı Denetleyici Tasarımı ve İnsan-Robot İşbirlikçi Uygulamaları" başlıklı projeleri TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz akademisyenlerinin geliştirdiği projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülüyor. Prof. Dr. Enver Tatlıcıoğlu ve Dr. Erman Selim hocalarımızın robotik alanında önemli katkılar sağlayacağı bu proje ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine de destek verecek.Hocalarımızı bilime ve insanlık yararına katkı sunan projeler geliştirdikleri için tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

11. Kalkınma Planına uyumlu proje

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Enver Tatlıcıoğlu, "Proje kapsamında gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmaları robotik alanının altında yer almakta olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yayınladığı 11. Kalkınma planında ülkemizin gerçekleştirmeyi hedeflediği Milli Teknoloji Hamlesi altındaki kritik teknolojilerden birisi olarak vurgulanmaktadır. Günümüzde robotların özellikle imalat alanını da içeren çok çeşitli sektörlerde artan kullanımlarının doğal bir sonucu olarak robotların insanlarla birlikte işbirlikçi görevlerde kullanımları da artmaktadır. Gerçekleştirilen bu tarz işbirlikçi görevlerde çoğunlukla kullanıcı robotun uç noktasına kuvvet uygulayarak konumunu ya da hızını değiştirmektedir. İnsan-robot işbirlikçi uygulamalarında esas olan kullanıcının zarar görmemesi olup robot kolunun hem tasarımının hem de denetiminin kullanıcılara zarar vermeyecek şekilde sağlanması gerekmektedir. Bu proje ile yenilikçi robot kolları tasarlanması ve bu robot kolları için geliştirilecek denetleyiciler kullanılarak işbirlikçi uygulama senaryolarında başarı artışı hedeflenmektedir" dedi.

Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Enver Tatlıcıoğlu'nun üstlendiği proje 30 ay sürecek.

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