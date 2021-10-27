Ege Denizi'nde Dört Göçmen Çocuk Boğuldu
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin botu battı.
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin botu battı. 27 kişiyi taşıyan botta yaşları 3 ile 14 arasındaki 4 çocuk boğuldu, 1 kişi ise kayıp
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