Ege Denizi'nde Dört Göçmen Çocuk Boğuldu - Haberler
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Ege Denizi'nde Dört Göçmen Çocuk Boğuldu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin botu battı.

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin botu battı. 27 kişiyi taşıyan botta yaşları 3 ile 14 arasındaki 4 çocuk boğuldu, 1 kişi ise kayıp

Ege Denizi'nde Dört Göçmen Çocuk Boğuldu
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