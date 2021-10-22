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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.11'de merkez üssü Didim açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 7,04 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Didim ilçesine 265,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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