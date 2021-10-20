Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri