Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların, Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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