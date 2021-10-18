ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Habermetre) - 18-10-2021 08: 50: 48 EFENDİMİZ, HAYATIMIZIN HER SAFHASININ REHBERİDİR Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün insanlığa ve alemlere rahmet olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. O, hep iyilik ve güzelliği aşılamış, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır.

Gençliği, evliliği, aile reisliği, çocuklara olan şefkati ve muhabbeti, idareciliği, tüccarlığı, dostluğu, mücadeleleri, yaşlılığı ile Efendimiz, hayatımızın her safhasının rehberidir. Efendimiz, Resul olmadan önce de Emin'di. Kendisi insanın aşağıların en aşağısına düştüğü cahiliye toplumunda dahi Muhammed-ül Emin olarak tanınıyordu. O, ömrünün her aşamasını ümmeti ve tüm insanlık için bir edep, ahlak, muhabbet timsali olarak yaşayan bir eşref-i mahlukattı. Öyle ki onun hayatına kastetmek için gelenler onda hayat buldular, O'na husumet besleyenler O'nda sevgiyi ve şefkati öğrendiler. Resul-ü Ekrem Efendimiz; emin kişiliği, adaleti, hakkaniyeti, merhameti, edep, tevazu, hayasıyla insanlığın önünde yepyeni bir dünyanın, yepyeni bir hayatın kapılarını açtı.

Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Peygamber Efendimizin yolu; güzellikler yolu, hak, hakikat, adalet, sadakat, ahlak yoludur. Onun yolu, merhamet, şefkat, hoşgörü, birlik, beraberlik yoludur. Bu yol ki kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet, şefkat ve rahmet toplumuna dönüştürmüştür.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik eder, bu mübarek gece vesilesiyle edilecek duaların ve yapılacak ibadetlerin kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini Rabbimden niyaz ederim. "

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün insanlığa ve alemlere rahmet olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin yeryüzünü şereflendirmeleri insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biridir. O, hep iyilik ve güzelliği aşılamış, yeryüzünde güzel ahlakın, adalet ve faziletin timsali olmuş, barışın huzurun, hayır ve esenliğin yeryüzünde tesis edilmesini sağlamıştır.

Gençliği, evliliği, aile reisliği, çocuklara olan şefkati ve muhabbeti, idareciliği, tüccarlığı, dostluğu, mücadeleleri, yaşlılığı ile Efendimiz, hayatımızın her safhasının rehberidir. Efendimiz, Resul olmadan önce de Emin'di. Kendisi insanın aşağıların en aşağısına düştüğü cahiliye toplumunda dahi Muhammed-ül Emin olarak tanınıyordu. O, ömrünün her aşamasını ümmeti ve tüm insanlık için bir edep, ahlak, muhabbet timsali olarak yaşayan bir eşref-i mahlukattı. Öyle ki onun hayatına kastetmek için gelenler onda hayat buldular, O'na husumet besleyenler O'nda sevgiyi ve şefkati öğrendiler. Resul-ü Ekrem Efendimiz; emin kişiliği, adaleti, hakkaniyeti, merhameti, edep, tevazu, hayasıyla insanlığın önünde yepyeni bir dünyanın, yepyeni bir hayatın kapılarını açtı.

Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Peygamber Efendimizin yolu; güzellikler yolu, hak, hakikat, adalet, sadakat, ahlak yoludur. Onun yolu, merhamet, şefkat, hoşgörü, birlik, beraberlik yoludur. Bu yol ki kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet, şefkat ve rahmet toplumuna dönüştürmüştür.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik eder, bu mübarek gece vesilesiyle edilecek duaların ve yapılacak ibadetlerin kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini Rabbimden niyaz ederim. "

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