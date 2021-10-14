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Efeler Zabıtası'ndan gece denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Efeler Zabıtası'ndan gece denetimi

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yiyecek içecek işletmelerine yönelik sürdürdüğü denetimlere hız verdi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yiyecek içecek işletmelerine yönelik sürdürdüğü denetimlere hız verdi.

Kentte gerçekleştirdiği rutin denetimleri artıran Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez ilçedeki kafe, bar, içkili lokanta ve restoranlarda canlı müzik denetimi yaptı. Ekipler, ilçede canlı müzik hizmeti verilen kafe ve içkili mekanların yoğun olarak bulunduğu Aydın Boysan Sokağı'nda yoğun mesai harcadı.

Efeler Belediyesi'nin Zabıta ekipleri tarafından gece yapılan denetimler sırasında, söz konusu yerlerin canlı müzik izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi. Müzik ses seviyesi konusunda da kontrollerde bulunulan denetimlerde canlı müzik belgesi olmayan işyerleri hakkında tutanak tutulup, bu iş yerlerinden en kısa zamanda gerekli belgeleri almaları istendi. - AYDIN

Efeler Zabıtası'ndan gece denetimi

Efeler Zabıtası'ndan gece denetimi

Efeler Zabıtası'ndan gece denetimi

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