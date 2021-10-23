Edward Gaming, son MSI şampiyonu RNG'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

2021 Dünya Şampiyonası çeyrek final mücadeleleri dün T1 vs HLE serisiyle birlikte başladı. Daha önce LCK Bölgesel Finalleri'nde karşı karşıya gelen iki takım, Dünya Şampiyonası'nda gruplardan çıkmayı başararak yarı final için şanslarını denedi. Seriyi 3-0'lık skorla kolay bir şekilde kazanan Faker'lı T1, bir sonraki turda mücadele edecekleri DWG vs MAD serisinin galibini beklemeye başladı. Öte yandan Hanwha Life için ise LCK Yaz Mevsimi'nde play-off'lara bile giremeden Bölgesel Finaller sayesinde Dünya Şampiyonası bilet kapıp, turnuvada çeyrek finale kadar yükselmiş olmaları onlar için başlı başına büyük bir başarı.

EDG vs RNG

LPL Yaz Mevsimini şampiyon olarak tamamlayan Edward Gaming turnuvaya en büyük üç favoriden biri olarak geldi. Her ne kadar RNG ekibi son MSI şampiyonu olsa da son dönemde o zamanki formlarından çok uzakta göründüler. Yakın geçmesi beklenen seride Edward Gaming, RNG'ye karşı olan şanssızlığının üstesinden gelerek rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu iki takımın arasında daha önce oynanan karşılaşmaların %90'ından RNG galip çıkmıştı.

Serinin genelinde iki takımdan da beklemediğimiz bireysel hatalar gördük. Genellikle orta koridor etrafında geçen seride Cryin'in Annie seçimleri tartışma konusu yarattı. Her ne kadar Annie ile oynadığı ilk maçta etkisi sınırlı kalsa da ikinci maçta(serinin dördüncü maçı) ondan bekleneni yerine getirdi.

Beşinci maçta Edward Gaming karşı ormancı Wei'nin hamlelerine çok iyi cevap vererek erken oyunda altın üstünlüğünü eline aldı. Alt koridor etrafında çıkan çete savaşlarını kazanan EDG ekibi 30. dakikaya gelindiğinde 3 ejder ve 1 baron alarak 10 bin altın öne geçti. Rakibinin baskısına daha fazla dayanamayan RNG, mağlubiyete engel olamadı ve Çin şampiyonu Edward Gaming tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Bir sonraki turda Cloud9 vs GEN serisinin kazananıyla oynayacaklar.

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