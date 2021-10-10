Edremitli kadınlar okul duvarlarını boyadı, resim yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edremitli kadınlar okul duvarlarını boyadı, resim yaptı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Edremitli kadınlar okul duvarlarını boyadı, resim yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup kadın, okulların bahçe duvarlarını boyayarak çeşitli resimler yaptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup kadın, okulların bahçe duvarlarını boyayarak çeşitli resimler yaptı.

İlçeye bağlı kırsal Güre Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulunun bahçe duvarlarını boyayan kadınlar, öğrenciler ve velilerle eğlenceli bir gün geçirdi.

Duvarları zeytin dalı figürleri ile süsleyen kadınlar, gün boyu velilerle çalışma yaptı.

Kadınlar adına açıklama yapan Esrah Gönüldok, "Hem çocuklar hem veliler hem de bizler kaynaşmak için güzel bir aktiviteye imza attık. İnşallah devamı gelsin, geleceğini düşünüyorum. Güzel bir kaynaşma oldu." ifadelerini kullandı.

Edremitli kadınlar okul duvarlarını boyadı, resim yaptı

Edremitli kadınlar okul duvarlarını boyadı, resim yaptı

Edremitli kadınlar okul duvarlarını boyadı, resim yaptı

Edremitli kadınlar okul duvarlarını boyadı, resim yaptı

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay Meral Akşener
Magazin Düm Tek Tek Mustafa Keser
Spor Ferdi Kadıoğlu Muslera Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edremitli kadınlar okul duvarlarını boyadı, resim yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 09:19:10. #1.11#