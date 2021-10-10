Edremitli kadınlar okul duvarlarını boyadı, resim yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir grup kadın, okulların bahçe duvarlarını boyayarak çeşitli resimler yaptı.

İlçeye bağlı kırsal Güre Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulunun bahçe duvarlarını boyayan kadınlar, öğrenciler ve velilerle eğlenceli bir gün geçirdi.

Duvarları zeytin dalı figürleri ile süsleyen kadınlar, gün boyu velilerle çalışma yaptı.

Kadınlar adına açıklama yapan Esrah Gönüldok, "Hem çocuklar hem veliler hem de bizler kaynaşmak için güzel bir aktiviteye imza attık. İnşallah devamı gelsin, geleceğini düşünüyorum. Güzel bir kaynaşma oldu." ifadelerini kullandı.