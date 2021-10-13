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Edremit Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü kurdu

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Edremit Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü kurdu

Van'ın Edremit Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklik kapsamında Sıfır Atık ve İklim...

Van'ın Edremit Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklik kapsamında Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için Türkiye genelinde yerel yönetimlerde başlatılan müdürlük kurulma çalışmaları Edremit ilçesinde hayata geçirildi.

Belediye Başkanı İsmail Say, Sıfır Atık Projesi kapsamında 2017 yılında ciddi bir mücadelenin başladığını belirtti.

Belediye olarak ülke genelinde güzel projelere imza attıklarını vurgulayan Say, "Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye olarak daha önce hayata geçirdiğimiz atık pil, bitkisel yağ, ambalaj atıkları, elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, cam atıkları ve giysi tekstil gibi projelerle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarımıza yönelik eğitim programları düzenlerken, kurumlarımıza ve okullarımıza atik pil kutuları dağıttık. Atık getirme merkezleri kurduk. Bu çalışmalarımız kapsamında ekonomiye ciddi kazanımlar sağlanırken, çevrenin kirletilmemesi konusunda da ciddi rakamlar elde ettik." diye konuştu.

Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde doğaya, çevreye ve bütün canlılara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Van Gölü Koruma Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi noktasında yürüttükleri mücadelenin nihayete erdirildiğini sözlerine ekleyen Say, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi ilçemizde düzenlenen Van Gölü ile ilgili sempozyuma katıldı. Gerek Van Gölü havzasının korunması, gerekse de Van Gölü Koruma Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi ve gölün korunması noktasında başlatılan dip çamur çalışmalarında önemli mesafeler kaydedildi. Bu bağlamda tonlarca çamur çıkartıldı ve bu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen tüm bu çalışmalarda biz de Edremit Belediyesi hem Sıfır Atık Projesi hem de çevre ile ilgili tüm hizmetlerimizin bir çatı altı altında yürütülmesi noktasında Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğünü kurduk. Hedefimiz ve gayemiz daha temiz bir çevre ile birlikte iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaktır. Türkiye genelinde başlatılan bu çalışmaların ülkemize her yönüyle büyük katkılar sunacağı gibi, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin önüne geçecektir."

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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