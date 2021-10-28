Edirneli yazar Sabriye Cemboluk'un adı kentte bir sokağa verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir sokağa yazar Sabriye Cemboluk'un ismi verildi.

Edirne Belediyesi Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararın ardından Tahmis Aralığı Sokak'ının ismi, törenle "Sabriye Cemboluk Sokak" olarak değiştirildi.

Belediye Başkanı Başkanı Recep Gürkan törende yaptığı konuşmada, Cemboluk'un Edirnelilere ve Edirne'nin ruhuna hitap eden bir yazar olduğunu söyledi.

Cemboluk'un muhteşem yazarlığının ötesinde Edirnelilerin ablası ve değeri olduğunu belirten Gürkan, "O bizim için çok kıymetli. O güzel yüreğinden dökülen sözlerle kelimelerle cümlelerle yazdığı kitapları Edirne'yi geleceğe taşıyor. Özellikle Edirne kırmızısı gibi bir değerin tanıtılmasına bu kadar çok çabuk refleks veren, bu kadar çabuk bu muhteşem romanı toparlayan harikulade yazarımızı canı yürekten alkışlamanızı rica ediyorum." dedi.

Gürkan, Edirne kırmızısı renginin, danışmanı Aydemir Ay sayesinde ortaya çıkarıldığını ancak Ay'ın yaptığını anlatmayı çok seven bir kişiliği olmadığını söyledi.

Edirne kırmızısı ile ilgili Fransa'dan kitap getirttiklerini ifade eden Gürkan, "Ama sonra birçok Edirneli arkadaşımız, Edirneli birçok kurum Edirne Kırmızısına sahip çıktı, çıksınlar. Bunda hiçbir sıkıntı, mahsur yok ve bugün Edirne kırmızısı tüm Türkiye'nin bildiği bir renk haline geldi. " diye konuştu.

Cemboluk'un onlarca öykü, piyes, tiyatronun üzerine 4 roman ve son olarak Edirne Kırmızısı romanını yazdığını belirten Gürkan, "İnşallah daha nice romanlar yazacak. Biz de onu cani gönülden alkışlamaya devam edeceğiz. Bugün hem sokağımızın açılışını yapacağız hem de onunla beraber Edirne'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Son Talika Sabriye Cemboluk Kitaplığını da hizmete açacağız." dedi.

Yazar Cemboluk da isminin Edirne'de bir sokağa verilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bana sağlığımda bu büyük onuru yaşatan, yaşatmaya neden olan güzel teklifi götüren kardeşlerime, kabul eden dostlarıma herkese gönülden teşekkür ederim. Bir yazarın hayattayken yaşayabileceği en büyük gurur ve onuru bana yaşatıyorsunuz. Sağ olun, var olun." diye konuştu.

Sokağın açılış kurdelesini Cemboluk, Gürkan ve eşi Esra Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile yazarın kitaplarını çıkaran yayınevinin sahibi Şeref Kurtiş'le kesti.

Ayrıca Cemboluk'un "Son Talika" isimli kitabından esinlenilerek hazırlanan talika şeklindeki kitaplık da yan sokakta hizmete açıldı.