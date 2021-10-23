Edirneli ceviz üreticilerinin sulama sorunu 52 milyon lira bütçeli barajla çözülecek

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde ceviz üretimiyle öne çıkan Karaağaç köyüne yapılacak sulama barajıyla, ceviz üreticilerinin sulama sıkıntısı sona erecek.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçede ceviziyle marka olan Karaağaç köyünde hasat yapan üreticileri ziyaret etti.

Köydeki kurutma tesislerini gezen Güngör, üreticilere 52 milyon lira bütçeli İpsala Karaağaç Barajı ve Sulaması İkmali Projesi'nin müjdesini verdi.

Barajın yapılacağı alanı inceleyen Güngör, burada yaptığı açıklamada, barajın tamamlanmasıyla su sorunun ortadan kalkacağını belirterek, "Karaağaç Barajı'nın çok yakında ihalesi yapılacak. Barajın bitmesiyle sulama sorununu kalmayacak. Yapılacak bu yatırım bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Güngör, Karaağaç cevizinin marka tescili için başvuruların yapıldığını ifade etti.

Üreticilere gerekli desteği verdiklerini aktaran Güngör, "Bölgemizin coğrafi yapısına uygun olarak yetişen ve tatları, renkleri, kokusu, doğallığı ve kalitesiyle diğer ürünlerden ayrılan cevizimiz için reklam ve tanıtım faaliyetlerine başladık. Amacımız çiftçimizi desteklemek ve emeklerinin karşılığını tam olarak almalarını sağlamaktır. Bu kapsamda halkımızın geçim kaynağı bu güzel ürünle ile ilgili markalaşma çalışmalarına başladık." diye konuştu.