Edirne'ye İl Halk Kütüphanesi yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'ye İl Halk Kütüphanesi yapılacak

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'ye İl Halk Kütüphanesi yapılacak

TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'ye İl Halk Kütüphanesi yapılacağını bildirdi.

EDİRNE (AA) - TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'ye İl Halk Kütüphanesi yapılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret ettiğini belirtti.

Edirne'ye kütüphane müjdesinin olduğunu aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Dün ziyaret ettiğimiz Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a Edirne'mizin yeni bir İl Halk Kütüphanesi ihtiyacını iletmiştik. Bugün Sayın Bakanımızdan Edirne'mize İl Halk Kütüphanesi yapımı talimatını verdiği müjdesi geldi. Hayırlı olsun."

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyor

Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title