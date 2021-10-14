Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
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Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli sağanak uyarısı

Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanağın Edirne'nin Enez, Keşan, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile Tekirdağ'ın Şarköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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