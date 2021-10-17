Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, Tekirdağ'da arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, Tekirdağ'da arttı

Demirören Haber Ajansı / Gurbet Gökçe - Haberler | Güncel
Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, Tekirdağ'da arttı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde Edirne ve Kırklareli'de vaka sayısında düşüş, Tekirdağ'da ise artış yaşandı.

KIRKLARELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde Edirne ve Kırklareli'de vaka sayısında düşüş, Tekirdağ'da ise artış yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre, Trakya'da vaka sayısı Edirne ve Kırklareli'de düşüş gösterdi, Tekirdağ'da ise arttı.  Daha önce açıklanan tabloda Edirne'nin 171,18 olan vaka sayısı 162,59'a, Kırklareli'nin 200,70 olan sayısı 188,26'ya düştü. Tekirdağ'ın 141,06 olan vaka sayısı ise artış göstererek 156,42'ye yükseldi.


Demirören Haber Ajansı / Gurbet Gökçe - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Son Dakika: 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu

Son Dakika: 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu

 Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteorolojiden Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Angela Merkel Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu
Magazin Edis Tarkan Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, Tekirdağ'da arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 15:49:59. #1.17#