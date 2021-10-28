EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Canalp yayımladığı kutlama mesajında, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanı, bayrağı ve değerleri için bin bir fedakarlık ve kahramanlıkla verdiği mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyet'in 98'inci yılını kutlamanın heyecanı ve haklı gururunun yaşandığını belirtti.

Cumhuriyetin ilanının, milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri ve Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin en net ifadesi olduğuna vurgu yapan Canalp, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, kardeşlik üzerine inşa edilmiş ortak değerler bütünüdür; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumu bir ve bütün olarak bir arada tutan yönetim biçimidir. Cumhuriyet erdemin, kararlılığın, azmin, çalışmanın, birlikte olmanın, bir olmanın, kardeşçe birbirimizi kucaklamanın ve kenetlenmenin, millet olarak el birliği ve gönül birliği ile hareket etmenin, var olmanın adıdır."

Cumhuriyet'in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde devletin eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğinin altını çizen Vali Canalp, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'i korumak, ona sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşan bu ülkenin bütün evlatlarının müşterek vazifesidir. Bu kutlu vazifeyi yerine getirmek adına ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle her daim çalışkan olmalı ve milletimizin geleceğini hep birlikte inşa etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'i 'En Büyük Eserim' diye tanımlayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanları ile eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum."

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