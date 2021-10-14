Edirne Valisi Canalp, Kapıkule Sınır Kapısında Bulgar yetkililerle görüştü

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Bulgaristan sınırlarından sorumlu heyet ile görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısında gerçekleşen görüşmede Canalp, Kapitan Adreova Sınır Kapısı ve Yeşil Sınır Bölge Yetkilisi Marin İvanov başkanlığındaki Bulgaristan heyeti ile toplantı yaptı.

Bulgaristan sınırlarından sorumlu üst düzey yetkililerin de yer aldığı toplantıda sınır kapılarından tır geçişleri, düzensiz göçmenler, gümrük ve yolcu işlemleri konuları ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdari Amiri Ali Uysal, İl Emniyet Müdürü, Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık da katıldı.