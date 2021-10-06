Edirne'nin şeker oranı düşük Korudağ balına coğrafi işaret başvurusu - Haberler
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Edirne'nin şeker oranı düşük Korudağ balına coğrafi işaret başvurusu

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'nin şeker oranı düşük Korudağ balına coğrafi işaret başvurusu

Edirne'nin, endemik bitkileriyle beslenen arılardan elde edilen ve şeker oranının düşüklüğüyle ön plana çıkan Korudağ balına coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin, endemik bitkileriyle beslenen arılardan elde edilen ve şeker oranının düşüklüğüyle ön plana çıkan Korudağ balına coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlandı.

Keşan Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı, Korudağ balına coğrafi işaret alınması ve markalaşmasına ilişkin protokol imzaladı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Koru Dağları'nda üretilen balın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Korudağ balının marka değerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Polen oranı, emsal ballardan yüksek ve enerji potansiyeli daha fazla. Şeker değeri sıfıra yakın. Trakya'nın ve bölgemizin endemik bitkilerinden elde edildiğinden aroma farkı diğer ballardan daha kaliteli. 50 kilometreye yakın orman şeridimiz var. Ulusal markalar bölgemizden tonlarca mal alıyor. Biz neden kendi markamızı yaratmayalım? Var olan balımızı tescilliyoruz. Hayırlı olsun. Keşan markalarla büyüyor, büyüdükçe de markalaşıyor."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya'ya özgü ürünlerin coğrafi işaret alması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Yerel ürünlerin markalaşarak değerli hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Şahin, "Coğrafi işaret belgesi, bu balın burada yetiştiğini, bu bölgeye has olduğunu, bölgedeki bitkilerden elde edilen ürün olmasını tescilleyecek. Korudağ balı konusunda hikayemiz başladı. Buradan bir başarı hikayesi oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Edirne'nin şeker oranı düşük Korudağ balına coğrafi işaret başvurusu

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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