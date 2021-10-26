EDİRNE'NİN ÖNEMLİ DEĞERİ YAZAR SABRİYE CEMBOLUK'UN İSMİ SOKAĞA VERİLİYOR

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle aldığı kararla Edirne'nin ve ülkemizin önemli değeri Edirneli Yazar Sabriye Cemboluk'un ismi Edirne'deki bir sokağa veriliyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Çocukluğunu ve gençliğini Edirne'de geçiren yazar Sabriye Cemboluk, Edirne'ye olan vefası da sevdası da hiç bitmedi. Son olarak Edirne Kırmızısı'nı eşsiz edebiyatı ile ölümsüzleştiren Sabriye Cemboluk'un ismini sonsuza kadar Edirne'mizde yaşatma kararı aldık. Açılışımıza tüm Edirne halkını bekliyoruz" dedi

Edirne Kırmızısı, Okyanusun Şarkısı, Son Talika, Suyun Öteki Yakası kitaplarının yazarı Edirneli Sabriye Cemboluk'un isminin Edirne'de bir sokağa verilmesine dair Meclis Üyesi Engin Yağçılar'ın dilekçesi Edirne Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilerek, Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu'na havale edilmişti. Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonu yazar Sabriye Cemboluk'un isminin Sabuni Mahallesi Tahmis Aralığı Sokağa verilmesini uygun buldu. Komisyonunda bu kararı Kasım Ayı meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Sabriye Cemboluk'un isminin verileceği sokak 27 Ekim Çarşamba Günü Saat: 18. 00'de düzenlenen törenle açılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, son olarak yazdığı Edirne Kırmızı ile Edirne'yi ve Edirne'nin bu değerini bir kez daha ölümsüzleştiren Yazar Sabriye Cemboluk'un ismini sonsuza kadar bu kentte yaşatma kararı aldıklarını söyledi.

Gürkan, "Çocukluğunu ve gençliğini Edirne'de geçiren yazar Sabriye Cemboluk, Edirne'ye olan vefası da sevdası da hiç bitmedi. Son olarak Edirne Kırmızısı'nı eşsiz edebiyatı ile ölümsüzleştiren Sabriye Cemboluk'un ismini sonsuza kadar Edirne'mizde yaşatma kararı aldık. Açılışımıza tüm Edirne halkını bekliyoruz" dedi

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