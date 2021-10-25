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Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okullarda incelemede bulundu

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okullarda incelemede bulundu

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan ile 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Edirne TED, Bahçeşehir ve Safir kolejleri ile Küçük Şeyler Anaokulunu ziyaret etti.

Okullarda incelemede bulunan Arpacı ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Arpacı, ziyaretlerinde okul yöneticilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıfları da ziyaret eden Arpacı, öğrencilerin derslerine eşlik etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okullarda incelemede bulundu

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okullarda incelemede bulundu

Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okullarda incelemede bulundu

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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