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Edirne İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı yapıldı

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısı yapıldı

Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin başkanlığında yapıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin başkanlığında yapıldı.

Deveci Han Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2021 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Zehin, toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 390 projenin yer aldığını belirtti.

Bu projelerin toplam bedelinin 8,1 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Zehin, şunları kaydetti:

"Bu projeler için önceki yıllarda 1 milyar lira harcanmış, 2021 yılında da 1,2 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Üçüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 693 milyon lira harcama yapılarak yüzde 58 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İzleyici kuruluşlar itibariyle değerlendirildiğinde 2021 yılının üçüncü dönemi sonunda yapılan yatırım harcamalarının 480 milyon lirasını merkezi idare kuruluşlarımızın yaptığı görülmektedir. Merkezi idare kuruluşlarımızın bu harcama miktarı ile sağladıkları nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 55'tir."

Zehin, şöyle devam etti:

"Belediyelerimiz ise 213 milyon lira tutarında yatırım harcaması yaparak, yüzde 65'lik bir nakdi gerçekleşme sağlamışlardır. Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2021 yılı üçüncü dönemi sonunda, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 390 projenin 101 tanesi bitirilmiş, 215'i devam etmekte olup 72'sine ise henüz başlanmamıştır. 2 adet proje ise iptal edilmiştir."

Toplantıya, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hasan Altundağ ve kurum müdürleri katıldı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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