KEŞAN, EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çevrim içi sergisi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAYRED ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adına Doç. Dr. Figen Girgin tarafından düzenlenen sergide, SAYRED üyeleri ve üniversiteden akademisyenler olmak üzere 30 sanatçının eseri yer aldı.

Serginin müziği olarak kullanılan G.Donizetti Sextet from "Lucia di Lammermoor" Larghetto adlı eser öğretim elemanlarından Dr. Gül Sakarya ve Araştırma Görevlisi Cengizhan Şirin tarafından seslendirildi.

29 Ekim günü saat 17.00'den itibaren www.sayred.org web sitesinde çevrim içi olarak paylaşılacak sergiye 8 Kasım'a kadar ulaşılabilecek.

Keşan'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde belediye ekiplerince üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkan Vekili Mithat Bulut, Rasim Ergene Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Ergene, burada yaptığı açıklamada, Keşan'ın gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Keşan'a yakışan yollar yaptıklarını aktaran Bulut, "Rasim Ergene Caddemizde kaldırım çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından bütün şekilde asfaltlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Keşan Belediyesi olarak yaptığımız yatırım ve hizmetlerle şehrimizin yaşam kalitesini yükseltiyoruz." dedi.

İncelemede, AK Parti Keşan İlçe Teşkilatı Yerel Yönetimler Başkanı Harun Palabıyıkoğlu da yer aldı.

Helvacıoğlu'ndan Gaziosmanpaşa Belediyesine ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta görüşme gerçekleştirdi.

İki belediyenin ortak projelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Helvacıoğlu, Usta'ya, Keşan'ın yöresel lezzetlerinden hediye etti.

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