KEŞAN, EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü yeni kitaplar çıkardı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret ederek Balkan Araştırma Enstitüsü yayınlarından çıkan Yunanistan (Batı Trakya), Bulgaristan ve Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve Dini Durumları Çalıştay Metinleri ile Trakya Tehdit Altında Gizli Yazışmalar Türkiye Stratejisi - Gizli Politikalar - Azınlık Grupları adlı iki kitabı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

Tabakoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kitapların hayırlı olmasını diledi.

Balkan Araştırma Enstitüsü'nün, Balkanlar ve Trakya adına önemli çalışmalara imza attığını belirten Tabakoğlu "Trakya Üniversitesi olarak üreten bir üniversite olmak bizim en önemli hedefimiz. Hocalarımız bu kapsamda değerli bilgiler üretmekte ve bilim dünyasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu iki eser de Balkanlar ve Trakya alanında çalışma yapacak araştırmacılar ve öğrenciler için önemli bir kaynak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Veteran Spor Kulüpleri başkanları Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Veteran Spor Kulüpleri başkanları Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Keşan Masterler ve Veteranlar Spor Kulübü Başkanı Bekir Coşkun, Keşan Sardos Veteranlar Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Ateş, Anafartalar Veteranlar Kulübü Başkanı Taner Karatepe ve Keşan 50 Yaş Veteranlar Kulübü Başkanı İsmail Büyükçelik'e teşekkür eden Helvacıoğlu, "Spor ve sportif yatırımlar belediye olarak bizim vazgeçilmezlerimizden, çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı spora yönlendirmek için çalışıyor, yatırım ve donatılarımızı buna göre planlıyoruz. Veteranlar kulüplerimizle de gerekli işbirliğini her zaman yapmaya ve kendilerine katkı sunmaya hazırız." diye konuştu.

Helvacıoğlu ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Keşanlı gazetecilerle buluştu.

Helvacıoğlu, Keşan'da yayın yapan yerel gazete, radyo, ulusal ajans temsilcileri ve internet siteleri temsilcileri ile Atatürk Parkı'nda bir araya geldi.

Gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayan Helvacıoğlu, "Keşan'da görev yapan, tüm şartlar altında doğru, tarafsız, haber yapan ve halkımızı bilgilendirmek için gece gündüz çalışan tüm gazeteci arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.