EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri yeni gelen arkadaşlarını ikramla karşıladı.

TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı öğrencileri, mutfak hizmetleri dersi kapsamında hazırladıkları limonataları yeni gelen öğrenci arkadaşlarına ikram etti.

Üniversite eğitimi için TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunu tercih eden ve okula yeni başlayan öğrenciler, üst sınıflardaki arkadaşları tarafından tatlı bir sürprizle karşılandı.

Derse gelen öğrencilerin, limonata ikramına ilgisi yoğun oldu.

Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğe, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler'in yanı sıra öğretim elemanları ve idari personeller de katıldı.

-Çevrimiçi seminer düzenlendi

TÜ'de Kütüphane Kaynakları ve Bilgiye Erişim Semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, kütüphane ve kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamak amacıyla "Kütüphane Kaynakları ve Bilgiye Erişim" başlıklı bir webinar (web semineri) düzenledi.

Web tabanlı seminere, kütüphaneci Esra Varol konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlikte, kütüphanesi fiziksel imkanları, kütüphane üyeliği, kütüphanede bulunan kaynaklar, veri tabanları, katalog tarama ve kampüs dışı erişim konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile kütüphaneye üye olunabileceğini belirten Varol, lisans öğrencilerinin 15 gün süreyle 3 kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 30 gün süreyle 3 kitap ödünç alabileceğini ifade etti.

Kütüphane web sayfası üzerinden öğrencilerin kütüphane koleksiyonuna nasıl erişebileceği konusunda da bilgiler veren Varol, elektronik kitap ve elektronik yayın kullanımına yönelik ipuçları paylaştı.

-Doç. Dr. Uzun ve Doç. Dr. Güvendir, Cost Çalışma Grubu'na kabul edildi

TÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Kutay Uzun ve Doç. Dr. Emre Güvendir, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği kuruluşu tarafından desteklenen projeye çalışma grubu üyesi olarak seçildi.

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Kutay Uzun ve Doç. Dr. Emre Güvendir, AB tarafından fonlanan "Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Avrupa Ağı: Araştırma ve Uygulamanın İlişkilendirilmesi" başlıklı COST aksiyonuna Çalışma Grubu üyesi olarak kabul edildi.

COST ortağı ülkelerden sınırlı sayıda araştırmacının kabul edildiği ve 34 ülkeden araştırmacı ve uygulayıcıların bulunduğu proje, Hollanda Tilburg Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Christof Van Mol tarafından yürütülüyor.

TÜ'nün uluslararasılaşma vizyonuna da önemli katkı sağlayacak projede Uzun ve Güvendir, uluslararası öğrencilerin sosyal ve kültürel entegrasyonu konusuna ilişkin araştırma ve akademik organizasyonlar düzenleyecek.

-Edirne Tabip Odasından açıklama

Edirne Tabip Odasından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının politikaları eleştirildi.

Hasta muayene edebilmek için hekimlerin en az 20 dakikaya ihtiyacı olduğu ifade edilen açıklamada verilen randevuların çokluğu nedeniyle hekimlerin hastalarına yeteri zamanı ayıramadıkları öne sürüldü.

Sağlıklı yaşam hakkından vazgeçilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Topluma çağrımızdır, dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim." denildi.

Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak, hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez olduğu ifade edildi.