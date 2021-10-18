KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, muhtarların halkın temsilcisi ve katılımcı demokrasinin öncüsü olarak hizmet verdiklerini belirtti.

Muhtarlık kurumunun, Türkiye'nin idari yapısında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Seçilmiş kişi anlamına gelen muhtarlar hem halkın hem de devletin temsilcisi görevini başarıyla yerine getirmektedirler. Üstlenmiş oldukları mahalli nitelikteki görevlere karşın muhtarlıklar siyasi bir mevki olarak görülmemiş bu nedenle de muhtarlığa adaylıklar siyasal partilerden bağımsız olarak gerçekleşmektedir.

Keşan Belediyesi olarak da Keşan'da tüm muhtarlarımız ve muhtarlar derneğimiz ile uyum içinde çalışmaktayız. Kendilerinin sorunlarında her zaman yanlarındayız.

Halkın ve aynı zamanda devletin temsilcisi, katılımcı demokrasinin öncüsü tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar sevgi ve saygılar sunarım."

İspat Cami Mahallesi muhtarlık binası yarın açılacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İspat Cami Mahallesi'nin yeni muhtarlık binasının yarın hizmete açılacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki muhtarlıkları mahallerine taşımak için başlattıkları çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çalışmalar kapsamında yapımı tamamlanan İspat Cami Mahallesi muhtarlık binasının Kurtuluş İlkokulu yanında 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde törenle hizmete gireceğini aktaran Helvacıoğlu, tüm Keşanlıları açılışa davet etti.

DOÇEK üyeleri "Volkan Ateş" parkurunda yürüyüş yaptı

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, 2017 yılında hayatını kaybeden öğretmen Volkan Ateş'in adının verildiği parkurda yürüdü.

Doğa yürüyüşü, Volkan Ateş anısına saygı duruşunun ardından Enez Gala Gölü Seyir Tepesi'nden başladı.

Yürüyüşe katılanlar, Gala Gölü seyri sonrası gölün karşı yamaçlarında bulunan "Volkan Ateş Parkuru"na ulaştılar. Gala Gölü ve Hisarlı yamaçlarındaki manzaranın seyredildiği 16 kilometrelik yürüyüş, başladığı noktada sona erdi.

DOÇEK Yönetim Kurulu üyesi Gürel Serin, bölgenin sevilen öğretmenlerinden Volkan Ateş anısına açtıkları parkurdaki yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.