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Edirne'den kısa kısa

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçinin ekonomik zorluklar yaşadığını savundu.

EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçinin ekonomik zorluklar yaşadığını savundu.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Çiftçinin borcunun arttığını savunan Gaytancıoğlu, "Gübreye gelen bu zamlar çiftçinin taban gübre kullanmasını engelliyor. Çiftçimiz şu anda gübreyi hem bulamıyor hem de çok pahalı. Eskiden veresiye alıyordu, şimdi peşin para istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Gaytancıoğlu, CHP iktidarında çiftçiye hak ettiği desteği bütçeden vereceklerini belirtti.

-15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk mesajında, kadınların üretimin devamlılığı için büyük emek verdiğini belirtti.

Ekonominin büyümesi, üretimin çeşitlendirilip artırılarak, sağlıklı ve güvenli gıda temini için alın terini döken tarımsal işgücünün en önemli kaynağını kadınların oluşturduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Gerek dünyada gerek Türkiye'de tüm zorluklara rağmen her koşulda üretime devam eden, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlarımız üstlenmektedir. Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe dönüşmesi ve ürünlerinin bereketli olması temennisiyle tarımsal üretimin her kademesinde emek ve alın terleriyle çalışarak, ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

MHP İl Başkanı Tercan, yeni sanayi sitesini ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Yeni Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiftçi'yi ziyaret etti.

Tercan ziyarette, sanayi esnafının sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

MHP olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Tercan, "Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dertleri, sıkıntıları ve istekleri ile ilgileneceğiz. Üzerimize her ne düşüyorsa fazlasıyla yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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