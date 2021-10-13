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Edirne'den kısa kısa

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanlığına üye katılımları gerçekleşti.

ÇELTİK, KONYA (AA) - MHP Edirne İl Başkanlığına üye katılımları gerçekleşti.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Nermin Aydın, Büşra Gizem Gözler, İhsan Göksoy ve Doğan Çakmak'ın MHP'ye kaydını gerçekleştirdiğini belirtti.

2023 seçimlerinde Edirne'den milletvekili çıkaracaklarını belirten Tercan, "MHP'nin Edirne'de zirveye yükselme hareketinin başlatıldığı, gönüllerin birleştiği, bütün mensuplarının kenetlendiği yerdir MHP. Ülkücü camia samimi, kararlı, heyecanlı ve güç birliği ile başarılı olacaktır. Ülkücü harekete yeni bir soluk katmak, kutlu bir ufuk açmak için MHP'nin inançlı kadroları yeni bir şevk ve heyecanla hazırdır." ifadelerini kullandı.

Dolu, çeltik tarlalarına zarar verdi

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, dolu nedeniyle çeltik tarlalarında oluşan zararın karşılanması gerektiğini belirtti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde çeltik ekili tarlalarda büyük zararın olduğunu aktardı.

Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini savunan Demir, şunları kaydetti:

"Tarlalarda yüzde 80'e varan zarar oluştu. Sahadan almış olduğumuz bilgilere göre dolunun düştüğü alan yaklaşık 25-30 bin dönüm arazi ve bu arazilerde yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zarar var. Buradan yetkililere sesleniyorum. Edirne'nin İpsala, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde çeltik ekili alanlara vuran dolu zararları bir an önce tespit edilerek bölge afet bölgesi ilan edilerek çiftçinin zarar ziyanı karşılanmalıdır. İktidar sigorta şirketlerini savunacağına vatandaşın yanında olmalıdır. Çeltik üreticilerinin içerisinde bulunduğu mağduriyetin takipçisi olacağımızı buradan beyan ederek Türkiye Büyük Millet Meclisinde gereğinin yapılması için her türlü girişime bulunacağımızı ifade etmek isterim. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun."

Akciğer sağlığı kongresi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Akciğer Sağlığı Kongresi'nde oturum başkanlığı yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kongre Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından çevrim içi düzenlendi.

Kongreye, yurt içi ve yurt dışından 246 bilim insanının katıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgınla ilgili yaşanan son gelişmelerin de ele alındığı kongrede, akciğer sağlığı alanında küresel bilgi ve gelişmelerin yanı sıra tanı, tedavi ve izlemdeki yeni yaklaşımlara yer verildi. Akciğer sağlığı ve hastalıkları ile ilgili tüm konuların alanında uzman bilim insanları tarafından tartışıldığı Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'nde, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında Pulmoner Emboli Tedavisinde Tartışmalı Konular başlıklı bir panel de düzenlendi. Bilim insanlarının uzman oldukları konularda üç gün süresince görüşlerini paylaştığı kongre, toplam 41 oturumda gerçekleşti."

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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