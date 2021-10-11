EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, emeklilerin ekonomik zorluklar yaşadığını savundu.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Kış aylarında ürünlerin fiyatlarında artış olacağını savunan Gaytancıoğlu, "Kış zamlarla geliyor. Gıda fiyatları uçmaya devam edecek. Elektrik, doğalgaz, kömür aldı başını gitti. Emeklinin bunları karşılamaya gücü yetmiyor." ifadelerini kullandı.

Gaytancıoğlu, CHP iktidarında 3600 ek göstergenin uygulanacağını da belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş'e taziye ziyareti

AK Parti heyeti, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş'e taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Milli Görüş hareketinin kurucularından siyasetçi Asiltürk'ün vefatı nedeniyle Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş'i ziyaret etti.

Aksal, İba ve Özcan İriş'e başsağlığında bulundu. Ziyarette Anadolu Gençlik Derneği Edirne İl Başkanı Abdülhamit İriş'te yer aldı.

Filibe'de dostluk konserleri düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Bulgaristan'daki müzik okulları işbirliğinde Bulgaristan'ın Filibe şehrinde dostluk konserleri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle TÜ Devlet Konservatuvarı, Prof. Asen Diamendiev Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi ve Dobrin Petkov Ulusal Müzik ve Dans Sanatı Okulu ortaklığında gerçekleştirilen konserlerde dinleyenlere müzik ziyafeti sunuldu.

Piyano konseriyle başlayan konser etkinlikleri Roma Stadyumu'nda düzenlenen Gala Konseri ile sona erdi.

Şef Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Şef Prof. Plamen Pirvanov yönetiminde sahne alan orkestra, Bulgaristan'ın tanınmış keman sanatçılarından Prof. Dr. Mincho Dimitrov'un solistliğinde konser düzenlendi.

Yüzlerce sanatseverin takip ettiği konsere Bulgaristan Kültür Bakanı Prof. Dr. Velislav Minekov, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolusu Korhan Küngerü, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Önder Gazetesi arşivinin Kent Müzesi'ne kazandırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Önder Gazetesi sahibi Feyzullah Aktan Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Müze arşivine girecek olan gazetenin elektronik ortamda taranması işlemlerine devam edildiğini belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ın ve bölgenin 1962 yılından bu yana hafızası olan Önder Gazetesi'nin arşivi çok değerlidir. Keşan'ımızın daha iyi yerlere gelmesi için yıllarını basın mesleğine veren ve bu arşivin Keşan'a kazandırılmasında bizlere destek olan ve anlayış gösteren Feyzullah amcamıza ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aktan da gazetesi arşivinin Kent Müzesi aracılığı ile yaşatılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Helvacıoğlu'na teşekkür etti.