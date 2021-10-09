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Edirne'den kısa kısa

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

Keşan Kent Müzesi'nin restorasyonuna başlandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Kent Müzesi'nin restorasyonuna başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaların başladığı müzeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Binanın, aslına uygun hale getirileceğini belirten Helvacıoğlu, "Müzemizde geçmişimiz geleceğe miras kalacak. Buram buram tarih kokan müze binamızı dokusuna uygun hale getireceğiz." dedi.

Süloğlu'nda kilit taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Süloğlu ilçesinde kilit taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Merkez Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mayıs ayında başladıkları çalışmalarla, alt yapısı ve doğalgaz çalışması biten sokak ve caddeleri yenilediklerini belirten Ormankıran, "Bu yılki hedefimiz ihtiyaç duyulan mahallelerde 40 bin metrekareye kadar parke taşı döşeyebilmek. Bazı sokaklarımız vardı bu zamana kadar hiç parke taşı yapılmamış. Yıllarca burada toz, toprak ve çamur eziyetine katlanmış olan vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Edirne'den kısa kısa

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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