EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Enez İlçe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, ilçe hastanesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, daha sonra Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Kovid-19 salgını ve aşılama çalışmaları konularında görüş alış verişinde bulunuldu.

Uluslararası Edirne'de Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezai-yi Gülşeni Sempozyumu

Trakya Üniversitesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) iş birliğinde "Uluslararası Edirne'de Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezai-yi Gülşeni Sempozyumu" düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre sempozyum, 14-15 Ekim tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ve Balkanların farklı bölgelerinden gelen akademisyen ve araştırmacıların kaleme alacağı 59 bildirinin sunulacağı sempozyumun açılış oturumu Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek, bildiriler çevrim içi ortamda sunulacak.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İSAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ ve Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın düzenleme kurulu başkanlığı görevini üstlendiği sempozyum, Trakya Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

Süloğlu Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Arpacı'ya teşekkür etti.

Arpacı da Kaya'ya görevinde başarı diledi.

İpsala Kaymakamı Güngör çeltik üreticilerini ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesinde çeltik hasadına devam eden üreticileri ziyaret etti.

Kaymakam Güngör, üreticilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çeltik verimleri ve fiyatlar hakkında bilgi alan Güngör, hayırlı ve bereketli hasat dönemi diledi.

Güngör'e ziyaretinde Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ufuk Atalay, İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz, İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan ve Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi Başkanı Serdar Atalay da eşlik etti.