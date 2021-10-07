EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık" ve "Yeşil Üniversite" çalışmaları kapsamında biriktirilen 2 bin 800 kilogram kağıt atık, geri dönüşüme kazandırıldı.

TÜ'den yapılan açıklamada, üniversitede israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Üniversite birimlerinde geri dönüşüm faaliyetlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü de bu çalışmalar kapsamında topladıkları kağıt atıkları geri dönüşüme kazandırarak ülke kaynaklarının verimli kullanılmasına katkıda bulunuyor. Biriktirilen 2 bin 800 kilogram kağıt atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Çevre Mühendisi Tuba Doğru, çalışmalara gösterdikleri özen ve desteklerinden ötürü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Devlet Konservatuvarı Müdürü ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı olan Prof. Ahmet Hamdi Zafer'e teşekkür ederek, belgelerini takdim etti."

Ekonomik İşler Başkanı Ekonomist Selim Tekin

Saadet Partisi İl Ekonomik İşler Başkanı Ekonomist Selim Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, bir ülkenin reel ekonomisinin üretici, dağıtıcı, satıcı ve tüketiciden oluşan sağlam temeller üzerinde durmakta olduğunu belirtti.

Dengelerin bozulmasının problemleri beraberinde getirdiğini bildiren Tekin, "Bu nedenle, icranın başında bulunanların bu dengeleri koruyup kollaması ve halkın tüm kesimlerini memnun edici adımlar atması zaruridir." ifadelerini kullandı.

Kısa vadeli çözümlerin kısa dönemli problemleri çözebileceğini iddia eden Tekin, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin halkın ekonomisine sadece geçici bir fayda sağlamaktan öteye geçmeyeceğini savundu.

Asiltürk için Eski Cami'de mevlit okutulacak

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Eski Cami'de mevlit okutulacak.

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı yazılı açıklamada, Asiltürk için yarın saat 12.00'de mevlit okutulup, hatim duası yapılacağını belirtti. İriş, mevlüde tüm vatandaşları davet etti.

Asiltürk'ü rahmet ve minnetle andığını aktaran İriş, "Mekanı cennet, makamı ali, ruhu şad olsun. Oğuzhan Asiltürk, mücadelesinde Erbakan hocamızın yanından hiç ayrılmamış candan dava arkadaşı, mücadele ve dava adamı, kınayanın kınamasına aldırmadan, hak bildiği yolda kararlılıkla yürüdü." ifadelerini kullandı.