EDİRNE (AA) - Edirne TED Koleji öğrencisi Doruk Recep Pala teniste Türkiye şampiyonu oldu.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pala, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Taçspor Tenis Turnuvası'nda 14 Yaş Erkekler kategorisinde "Türkiye şampiyonu" oldu.

Açıklamada, Edirne TED Ortaokulu öğrencisi Pala'ya başarılar dilendi.

Saadet Partisi'nden Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na ziyaret

Saadet Partisi Kadın Kolları, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'nı ziyaret etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Güler İriş ve beraberindeki heyet, Vakıf Müdürü Hicran Bali'den vakfın kuruluş amacı ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Edirneli kadınlar olarak vakfın çalışmalarına destek olacaklarını belirten İriş, "Edirne'mizde yaşayan, üreten, üretime katkıda bulunmak için gayret eden tüm kadın girişimcilerimizin her daim destekçisi olacağız. Kadınlarımızın vakfının çalışmalarına katkıda bulunmaları için üye olup destek olmalarını her platformda dile getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Vakıf Müdürü Bali de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.