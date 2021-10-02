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Edirne'den kısa kısa

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'den kısa kısa

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Tercan mesajında, camilerin, dini ve milli kültürden ayrı düşünülemeyecek değerlerin başında gelen birer eğitim yeri olduğunu belirtti.

Camilerin, toplumda kaynaşmayı sağlayarak, insanlar arasında din, dil ve ırk ayrımının ortadan kalktığı mekanlar olduğunu ifade eden Tercan, şunları kaydetti:

"Camiler, gelecek nesillere yüce Rabbimizi ve sevgili Peygamberimizi, vatan sevgisini, iyiliği, paylaşmayı öğrettiğimiz, nefes aldığımız dost bir ev, omuzlarımızın birbirine değdiği bir birlik yuvası, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, yabancının yerliyle bütünleştiği en kutsal mekanımızdır. Cami, ibadet ve fikir merkezidir. Devlet vatandaşına burada yaklaşır ve bütünleşir.

Büyük şairimiz Mehmet Akif'in de İstiklal Marşımızda belirttiği gibi camilerimize namahrem elinin değmemesi ve ezan seslerinin bu topraklar üzerinden ebediyen inmemesini diliyorum. Din görevlilerimizin dini konularda vatandaşlarımızı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan ulvi bir vazifeyi yerine getiriyor, toplum hayatında önemli bir görev üsleniyorlar. Bu vesileyle ahirete intikal eden değerli din adamlarımızı rahmetle anıyor, hayatta olan bütün din görevlilerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum."

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Tekin'den kira artışlarına ilişkin açıklama

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Selim Tekin, Trakya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin kentteki ev kiralarının artmasına tepkili olduğunu bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin pandemi öncesi 800 lira kiraladıkları 1+1 evleri şu an 1300 ile 2 bin lira arası, 3+1 evleri ise 2 bin 400 liraya kiralayabildiklerini belirtti.

Düşük gelirli bir ailenin çocuğunu bu şartlarda okutabilmesinin zor olduğunu aktaran Tekin, "Ev sahipleri de kendilerince haklı. Onlar da neredeyse iki yıl evlerini boş tuttular. Gelir elde edemediler. Burada dengenin sağlıklı kurulması lazım. Her iki tarafın da mağdur edilmediği bir çözüm üretilmeli." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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