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Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de polis ekiplerince yapılan denetimde yaya geçidinde bekleyen vatandaşlara yol vermeyen sürücülere para cezası uygulandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince yapılan denetimde yaya geçidinde bekleyen vatandaşlara yol vermeyen sürücülere para cezası uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde denetim yaptı.

Denetimde, yaya geçidinde yaya önceliğini ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı 1 saatlik denetimde 12 sürücüye toplam 7 bin 824 lira ceza uygulandı.

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza uygulandı
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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