Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi civarında Cüneyt C. yönetimindeki 06 ET 7503 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen Arda Ö'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan Arda Ö, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Cüneyt C. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri