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Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtıldı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Edirne'de, yem bitkilerinin ekim alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere yüzde 75 hibeli 24 bin 200 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yem bitkilerinin ekim alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla üreticilere yüzde 75 hibeli 24 bin 200 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Yem Bitkileri Ekilişlerinin ve Mekanizasyonun Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere yulaf, süt otu, yem bezelyesi, macar fiğ tohumları başta olmak üzere yem bitkisi tohum desteği sağlanıyor.

Proje kapsamında üreticilere, yüzde 75 hibeli 24 bin 200 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tayakadın köyündeki üreticilerin küçükbaş hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek tohumlarını teslim etti.

Bayazıt, projeyle yem bitkilerinin ekimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtıldı

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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