Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanlığı ile Edirne Valiliği İl AFAD Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

EDİRNE (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanlığı ile Edirne Valiliği İl Afad Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

AFAD Müdürü Ali Altındal, AFAD'taki imza töreninde mu habere, telsiz kullanımı, haber leşmeden lojistiğe teknik bilgi ve donanıma sahip yetişmiş insan gücü olan astsubayların afetin her alanında görev almasının afetle mücadelede güçlerine güç katacağını belirtti.

Altındal, tüm vatandaşları afet bilinci eğitimlerimize katılmaya ve AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

TEMAD Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş ise TEMAD'ın bir AFAD gönüllüsü olduğunu aktardı.

Bu etiketi gururla taşıyacaklarını belirten Bildiş, "Yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz bir doğal afet veya acil durumda milletimizin yardımına ilk koşacak kurumlardan birisinin AFAD olduğunun bilincindeyiz. AFAD'ın yanında olmayı milli bir görev olarak görmekteyiz. AFAD'ın düzenleyeceği eğitim programlarına ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması faaliyetlerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Stefan Kuntz Ali Koç Mesut Özil Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:35:56. #1.13#