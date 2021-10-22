Edirne'de Tarihi Tunca Köprüsü'ne sprey boya ile zarar verildi - Haberler
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Edirne'de Tarihi Tunca Köprüsü'ne sprey boya ile zarar verildi

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Edirne'de Tarihi Tunca Köprüsü'ne sprey boya ile zarar verildi

Tarihi Tunca Köprüsü'ne sprey boya ile verilen zarar giderildi.

Tarihi Tunca Köprüsü'ne sprey boya ile verilen zarar giderildi.

Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1615 yılında yaptırılan, mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın eseri tarihi köprüye gece saatlerinde sprey boyayla yazılar yazıldı.

Durumun fark edilmesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk bölgede incelemede bulundu. Ardından ekipler kumlama makinesi ile yazıları köprüden sildi.

Köprüye zarar veren kişi ya da kişilerin tespiti için bölgedeki güvenlik kameraları incelenecek.

Soytürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir milletin en önemli zenginliğinin, insanıyla, hikayesiyle, eseriyle kültürel mirası olduğunu belirtti.

Kültürel mirasa sahip çıkmanın ise medeniliğin gereği olduğunu vurgulayan Soytürk, "Bizim geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede çok büyük bir güç olacaktır. Vandalizme karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Edirne'de Tarihi Tunca Köprüsü'ne sprey boya ile zarar verildi

Edirne'de Tarihi Tunca Köprüsü'ne sprey boya ile zarar verildi

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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