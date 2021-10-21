Edirne'de sahte içki operasyonu

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı ve sahte 111 litre içki ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı. Uygulamada S.Y. ve Ö.T. isimli şüphelilerin araçlarında ve 18 Ekim günü K.K. ve Ö.K.'nün iş yerlerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı ve sahte 111 litre içki, 157 kutu içerisinde bandrolsüz 200 adet makaron, 50 gram esrar, 10 gram Hint keneviri tohumu ve 1 adet uyuşturucu düzeneği ile uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında hazırlanan soruşturma dosyaları adli mercilere teslim edildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların karşılaştıkları suç ve kabahatler ile ilgili ihbarlarını 112 Acil Yardım Merkezi ile 0 505 318 2251 numaralı WhatsApp hattına bildirmelerini istedi. - EDİRNE

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