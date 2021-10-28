Edirne'de sahte içki ele geçirildi

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sahte içki üretip satan kişilere yönelik yapılan çalışma kapsamında C.A. ve A.Ö'nün Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 62 pet şişede sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Haberi Kaydet