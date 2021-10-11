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Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de başlayan sağanak yağmur yer yer etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de başlayan sağanak yağmur yer yer etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı.

Edirne'de hızlı başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin en kalabalık caddelerinden olan Saraçlarda vatandaşlar yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazı kişiler de tedbirli davranarak yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura yollarda yakalanan kişiler ise ıslanmamak için tente ve saçak altlarına sığındı.

Öte yandan, sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur, yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor. - EDİRNE

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu

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Haber: Edirne'de sağanak yağış etkili oldu - Haberler
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