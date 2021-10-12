Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu - Haberler
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Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'de etkili olan sağanak nedeniyle Fatih Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yolda kaldı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - EDİRNE'de etkili olan sağanak nedeniyle Fatih Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yolda kaldı.

Meteoroloji'nin dün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafik polisleri su dolan yollara şerit çekti, işe gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Fatih Mahallesi'nde ise giriş katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı, tahliye için vatandaşlar yoğun çaba sarf etti.Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içinde aralıklarla devam edeceğini belirtti.


Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Edirne'de sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri
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