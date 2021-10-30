Edirne'de Saadet Partisi üyeleri fidan kampanyası başlattı

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne kadın ve gençlik kolları üyeleri Türkiye genelinde başlatılan "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Umut Ormanı" kampanyasına destek olmak amacıyla fidan kampayası başlattı.

Saadet Partisi üyeleri parti binası önünde açtıkları stantta vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi ve kurulacak ormana ilişkin bilgi verdi.

Saadet Partisi Edirne Gençlik Kolları Başkanı Rümeysa Nur Şahin, partinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye'de yaz aylarında ciddi boyutta orman yangınlarının çıktığını hatırlattı.

Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerinin yandığını ifade eden Şahin, "Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ancak biz bu yarayı, birlikte sarabileceğimize, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Yanan ormanları, mahvedilen doğayı hep birlikte yeniden yeşerteceklerini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, kurmak istediğimiz Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliği ile yeniden kazanacağımıza ve böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağımıza inanıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu dünya, Allah'ın bize emanetidir. İnancımız ve medeniyetimiz bize, emanete sahip çıkma sorumluluğunu yüklemiştir.

'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi, elinizdeki fidanı dikiniz' diyen Peygamberimiz 'in izinde, hem emanete sahip çıkarak doğayı ve çevreyi korumak, hem de bizden sonraki nesillere bırakacağımız daha yaşanabilir Türkiye için canla başla çalışıyoruz."

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