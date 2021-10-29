Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde Berkay Y. idaresindeki 06 BZH 10 plakalı pikap ile Osman Ç'nin kullandığı 22 DC 753 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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