Edirne'de park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Edirne'de park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Edirne'de park halindeyken alev alarak yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de park halindeyken alev alarak yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Şükrüpaşa Mahallesi Arda Caddesi'nde park halindeki 22 DD 076 plakalı, doğalgaz firmasına ait araç henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Alevler kısa sürede aracın iç kısmına yayıldı, bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Edirne'de park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Edirne'de park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Edirne'de park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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