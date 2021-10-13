Edirne'de motosikletli polis memuru, olay yerine giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de motosikletli polis memuru, olay yerine giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de motosikletli polis memuru, olay yerine giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı

Edirne'de kaza yerine giderken otomobille çarpışan motosikletli polis memuru yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de kaza yerine giderken otomobille çarpışan motosikletli polis memuru yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polis memuru Yusuf K, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde meydana gelen bir kazaya müdahale için gittiği sırada, Kapıkule Yolu Asfaltı'nda Melek Ç. idaresindeki 22 DE 288 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosikletten düşen polis memuru yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis memuru Yusuf K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
ÖĞRENCİLERİN ARACA BIRAKTIĞI NOT, YAVRU KEDİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI

ÖĞRENCİLERİN ARACA BIRAKTIĞI NOT, YAVRU KEDİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI

 Öğrencilerin araca bıraktığı not, yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

Öğrencilerin araca bıraktığı not, yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

 Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Ahmet Davutoğlu
Magazin
Spor Burak Yılmaz Ali Koç
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de motosikletli polis memuru, olay yerine giderken geçirdiği trafik kazasında yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 14:15:33. #1.13#