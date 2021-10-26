Edirne'de meme kanserine dikkati çekmek için pembe maske ve oyalı fular dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de meme kanserine dikkati çekmek için pembe maske ve oyalı fular dağıtıldı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de meme kanserine dikkati çekmek için pembe maske ve oyalı fular dağıtıldı

Edirne'de bir grup kadın, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hemcinslerine özel hazırlanan pembe maske ve oyalı pembe fular dağıttı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir grup kadın, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hemcinslerine özel hazırlanan pembe maske ve oyalı pembe fular dağıttı.

Valiliğin girişimiyle kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve Edirne Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Saraçlar Caddesi'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Kadınlara pembe fular ve maske ile bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, gazetecilere bu program için girişimci kadınların oyalı pembe fular ve halk eğitim merkezi kursiyerlerinin de pembe maske ürettiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da erken teşhisin hayat kurtardığını, farkındalık için böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Meme kanserini yenen Nazlı Ilgın'a da İba tarafından fular ve maske armağan edildi.

Programda Vakfın Onursal Başkanı ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve vakıf üyeleri de yer aldı.

Edirne'de meme kanserine dikkati çekmek için pembe maske ve oyalı fular dağıtıldı

Edirne'de meme kanserine dikkati çekmek için pembe maske ve oyalı fular dağıtıldı

Edirne'de meme kanserine dikkati çekmek için pembe maske ve oyalı fular dağıtıldı

Edirne'de meme kanserine dikkati çekmek için pembe maske ve oyalı fular dağıtıldı

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title